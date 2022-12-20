﻿Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 84 litre sahte dökme alkol ele geçirildi

İHA'da yer alan habere göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 iş yeri ve 1 depoya yönelik kaçak ürün ve sahte alkol operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 84 litre sahte dökme alkol, 185 litre etil alkol, 148 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 680 bin adet boş makaron, 4 bin 312 adet cinsel içerikli ilaç ve 20 litre viski aroması ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.







Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.