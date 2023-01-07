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Gaziantep'te 300 litre etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda sahte alkol yapımında kullanıldığı tespit edilen 300 litre etil alkol ele geçirildi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 09:36
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Gaziantep'te sahte içki operasyonu

Gaziantep'te 300 litre etil alkol ele geçirildi
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Gaziantep'te 2 iş yerine yapılan operasyonda 300 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerine yönelik etil alkol operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyondaki aramalarda sahte alkol yapımında kullanılacağı değerlendirilen 300 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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