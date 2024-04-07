Gaziantep’te silahla vurulan genç yaşamını yitirdi

Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Akın Kaya ile, alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu şahıs veya şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kıs aşurede büyüyüp kavgaya dönüştü ve Akın Kaya silahla vurularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucunda olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra Akın, hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Akın Kaya'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin Çorum'da defnedileceği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, olay sonrasında kaçan şahıs ya da şahısları yakalamak amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.