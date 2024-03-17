Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü

Kaynak: İHA
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü
Gaziantep'te gün içinde tartıştıktan sonra akşam saatlerinde tekrar karşılaşan husumetli iki şahsın silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kıbrıs Mahallesi'nde gün içerisinde tartışan 2 husumetli, akşam yeniden karşılaşınca kavgaya tutuştu.

Kavga sırasında iki taraf da silah kullandı. Çatışma sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polat’ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, ölen şahsın yakınları katil zanlısının otomobiline zarar verdi

Kayıplara karışan katil zanlısının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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