Gaziantep’te sulama kanalına giren tarım işçisi boğuldu

Gözlühüyük Mahallesi’nde meydana gelen olayda, tarım işçisi Suriye uyruklu Samir Hammude, sıcak havaların da etkisiyle bunalıp, tarım için sulamada kullanılan kanala girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen ammude, bir süre sonra deniz akıntısına kapıldı. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve su altı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, ekiplerin çalışması esnasında Hammude'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Ekipler sulama kanalındaki 5 saatlik çalışmadan sonra Samir Hammude’nin cansız bedenine ulaştı. Samir Hammude'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.