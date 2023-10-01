Gaziantep'te Sumudica fırtınası. Geri dönüşü muhteşem oldu

Geçtiğimiz sezonda yaşanan deprem felaketinden dolayı lige devam edemeyen Gaziantep FK, bu sezon lige istediği gibi başlayamadı.

Lige deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda Sivasspor'a 3-1,Konyaspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0 ve Kayserispor'a ise 2-0 mağlup oldu.



Bu mağlubiyetlerin ardından 4 Eylül'de Erdal Güneş ile yollar ayrıldı.



Teknik direktör Marius Sumudica ile 7 Eylül'de anlaşan Gaziantep FK, sezonun 5. haftasında Mondihome Kayserispor'a 2-0 mağlup olsa da devam eden haftalarda ise Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 ve Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.



Sumudica, ligde çıktığı 3 maçta 6 puan toplamayı başardı.



Gaziantep FK, ligin 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olacak.