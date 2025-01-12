Gaziantep'te taksiciyle tartışan yolcu kaputa çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep’te bir taksi ile yolcunun tartışması film sahnelerini aratmadı. Nedeni belli olmayan tartışma sonrası bir yolcu taksinin hareket etmesi üzerine motor kaputunun üzerine çıktı. Kaputun üzerindeyken hareket etmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksiciyle tartışmaya başlayan yolcu, aracın hareket etmesi üzerine motor kaputunun üzerine çıkarak tepki gösterdi.

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Sinema filmlerini aratmayan bu anlarda, 21 T 1434 plakalı taksinin kaputun üzerinde durmaya devam eden kişi, sık sık "Polis, Polis" diye bağırdı. Tüm bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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Görüntülerin devamında sürücüsü öğrenilemeyen taksinin durmasıyla araç üzerindeki şahıs kaputtan indi. Daha sonrasında ise taksi sürücüsü kaputa çıkan şahsa saldırmak isterken çevredeki vatandaşlar araya girdi.

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