Gaziantep'te terör operasyonu: 2 PKK'lı tutuklandı

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde geçmişte silahlı faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla dün gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.