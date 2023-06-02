Gaziantep'te traktör devrildi. 3 ölü

Kaza, Kaleobası Mahallesi kırsalında akşam saatlerinde gerçekleşti.

Emin Üzer (53) yönetimindeki 27 SB 807 plakalı traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza anında bölgedeki tanıkların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Emin Üzer, Ayşe Yıldız (67) ve Hacer Karaca'nın (45) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenazeler, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.