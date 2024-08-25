Gaziantep’te tünel duvarına çarpan motoskiletteki 2 arkadaş öldü

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Gaziantep’te tünel duvarına çarpan motoskiletteki 2 arkadaş öldü

Gaziantep’te tünel duvarına çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Karaoğlu (23) ve arkadaşı Settar Küçük (22) yaşamın yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'ndeki Şahinbey 100'üncü Yıl Tünelleri’nde meydana geldi. İbrahim Karaoğlu’nun kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, tünelin duvarına çarpıp, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Karaoğlan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olan Settar Küçük ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Küçük da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Bekar olan 2 arkadaşın cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

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