Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Kaynak: İHA
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
Gaziantep'te, jandarma ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılarına karşı düzenlediği şafak vakti operasyonunda beş şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu bulundu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonuyla, uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan bir örgütün üyelerini yakalamak için operasyon gerçekleştirildi. Beş farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda beş şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklu oldukları belirtilen beş şüpheliden M.B., R.S. ve A.A. isimli kişiler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.M. ve M.T. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan detaylı aramalarda, 1308 adet captagon hap, 21 gram kubar esrar, 20 gram plaka esrar, iki hassas terazi, beş cep telefonu ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu hapların tuvalet giderinde ve sakız kutusunda gizlendiği tespit edildi, bu durum dikkat çekici bulundu. Soruşturmanın devam ettiği bilgisi alındı.

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