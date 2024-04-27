Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Manisa’da emniyet ekiplerince; Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde toplam 21 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli şahıs yakalandı.

41 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak’, 18 şüpheli hakkında da 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 21 parça halinde toplam 685,12 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 7,23 gram esrar maddesi, 332 adet sentetik ecza hapı, 20 adet ekstasy hap, 2 tane hassas terazi, 1 adet tabanca ile uyuşturucu madde içmede kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 5 şahıs da adli kontrol ile serbest bırakıldı.