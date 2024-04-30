Gaziantep’te yolcu midibüsü devrildi! Astsubay öldü çok sayıda yaralı var

Kaynak: AA / DHA / İHA
Gaziantep’te yolcu midibüsü devrildi! Astsubay öldü çok sayıda yaralı var
Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında bir astsubay yaşamını yitirdi ve 17 kişi yaralandı.

Olay, Gaziantep-Nurdağı karayolunun Çayıroba Mahallesi civarında sabah saatlerinde gerçekleşti. Nurdağı’ndan Gaziantep yönüne seyir halinde olan Halil Aslan idaresindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yan yattı.

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ÖLEN YOLCU ASTSUBAY ÇIKTI

Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. Olay yerine intikal eden ekipler, yaptıkları incelemede midibüste bulunan yolculardan birinin, Hakkari’de görev yapan bir astsubay olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

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SÜRÜCÜ VE 16 YOLCU YARALI

Yaralı sürücü ve 16 yolcu, yapılan ilk yardımın ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kimliği belirlenemeyen astsubayın naaşı ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna nakledildi.

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