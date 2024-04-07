Gaziantep'te zincirleme kaza: 3'ü polis 4 yaralı

Gaziantep'te, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda Adana istikametine seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 TIR’ın maddi hasarlı kaza yapması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin aracına arkadan gelen bir TIR çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3'ü polis 4 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.