Gaziemir Belediyesi'ne açık alana atık cezası

Kaynak: İHA
Gaziemir Belediyesi'ne açık alana atık cezası

İzmir'in Gaziemir ilçesinde açık alana atık döken Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 lira idari ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Atıfbey Mahallesi'nde yaptıkları incelemede boş alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi.

Yapılan incelemede hafriyat ve evsel nitelikli atıklar ile mobilya atıklarının Gaziemir Belediyesi'nce bölgede depolandığı tespit edildi.

Çevre Kanunu kapsamında Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 lira idari ceza uygulanarak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık ekiplerinin gözetiminde alanın temizlenerek, atıkların Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahaya taşınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

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