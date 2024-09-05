Gaziosmanpaşa'da bir bina alev alev yandı

Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa'da bir bina alev alev yandı

Gaziantep’te 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın bitişikteki 2 binaya da sıçradı. Vatandaşların panikle sokağa çıktığı yangın itfaiye ekiplerinin olay yerine gelişiyle kontrol altına alındı.

Saat 14.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 831. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangında, evde kimsenin bulunmadığı esnada çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevkedildi.

Yangın rüzgarın etkisiyle bitişiğinde bulunan 2 binaya daha sıçradı. Duman nedeniyle panikleyen mahalle sakinleri evlerinden çıkarak sokakta toplandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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