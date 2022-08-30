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Gaziosmanpaşa’da 14 yaşındaki çocuk 9. kat penceresinden 6. kata düştü

Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki  Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi, 9. kattaki dairenin penceresinden aşağıya bakarken düştü. 6. kat hizasında bulunan sütunların üstüne düşen çocuk polis ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 13:52
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Gaziosmanpaşa'da bir çocuk 9. kat penceresinden 6. kata düştü

Gaziosmanpaşa’da 14 yaşındaki çocuk 9. kat penceresinden 6. kata düştü
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Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede dün akşam 20.30 sıralarında 14 yaşındaki  Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi,  9. kattaki dairenin camından baktığı sırada düştü. 

6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'yi görenler yanına ulaşarak, yardım etmeye çalıştı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 

Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

(İHA)

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