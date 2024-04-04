Gaziosmanpaşa'da oy sayımına ara verildi

AKP'nin Gaziosmanpaşa'da 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Dün saat 11.00 itibarıyla AKP ve CHP’den 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda yeniden oy sayımına başlandı.
Sonuçları takip etmek isteyen yurttaşlar da sayım işlemlerinin yapıldığı Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde beklemeye başladı.
Saat 23.00'e kadar devam eden oy sayımında 301 sandık tekrar sayıldı.
Sayım sırasında dışarıda bekleyen AKP’li grup ile CHP'liler arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale ederek dağıttı.