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Saç başa kavga eden kadınları erkekler bile ayıramadı

Gaziosmanpaşa'da iki kadın saç başa kavga etti. O kavgayı erkekler bile ayıramadı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:11
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Gaziosmanpaşa'da saç başa kavga eden kadınları kimse ayıramadı

Saç başa kavga eden kadınları erkekler bile ayıramadı
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DHA'nın haberine göre Gaziosmanpaşada kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta zorlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Kavgaya tutuşan iki kadın, birbirlerinin saçını çekti. Çevredekiler, olan biteni anlamaya çalışırken, bir erkek de kadını ayırmaya çalıştı.

Kavga sırasında kadın, yakını ile ayırmaya çalışan erkeğe de vurdu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavganın, kadınlardan birinin eşini, sevgilisi olduğu öne sürülen kadınla el ele görünce çıktığı öne sürüldü. Dakikalar süren kavga sonrası uzaklaşan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. 

 

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