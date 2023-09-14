Gaziosmanpaşa’da yoldan geçenlere silah doğrultan şüpheli yakalandı

Şahsın olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Şahsın çok sayıda suç kaydının olduğu da ortaya çıktı.

Olay Nasıl Gelişti?

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa’da meydana geldi. Bir şahıs, elindeki silahı göstererek yoldan geçenlere doğrulttu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın yanında yürüyen bir başka kişi de görülüyordu.

Polis Ekipleri Şahısları Yakaladı

Konuyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, videodaki şahıslardan silahlı olanın S.Y. (19), yanında yürüyen şahsın da T.B.E. (16) olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından şahıslar Karadeniz Mahallesi’nde yakalandı. S.Y.'nin adresinde yapılan aramada, olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan şahısların yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydı olduğu da belirlendi.

Şüpheli şahıslar hakkında “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.