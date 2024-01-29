Gazipaşa kar yağışı ile beyaza büründü

Kaynak: İHA
Gazipaşa kar yağışı ile beyaza büründü
Yurdun dört bir yanını etkisi altına alan soğuk hava dalgası Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde etkili oldu. Bölge beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde soğuk hava etkili oldu. Pazar akşam saatlerinde ilçenin kırsal mahallelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Gazipaşa kırsalı kar yağışının etkisi ile kısa sürede beyazlara büründü.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, Gökçebelen, Göçük gibi mahallelerde görüldü. Akoluk, Çığlık, Sugözü, Şahinler, Karatepe, Gökçesaray, Doğanca gibi bölgelerde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Bölgenin özellikle kırsal mahallerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Bölgede olan birçok vatandaş, kar yağışı sonrasında ortaya çıkan görüntülerin fotoğraf ve videolarını çekip kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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