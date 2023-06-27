Gazozların efendisi Nuri Alço en büyük pişmanlığını itiraf etti

Usta oyuncu Nuri Alço, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Programda gençken yaşadığı pişmanlığını açıkladı.

Gazozların efendisi Nuri Alço en büyük pişmanlığını itiraf etti

YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Nuri Alço, gençken çocuk sahibi olmadığı için pişman olduğunu itiraf etti.

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"KİMSE EVLENEBİLECEĞİME İNANMIYORDU"

3 yıl önce kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile nikah masasına oturan Nuri Alço, "Bir çocuğum olabilirdi. Neslimin devam etmesi için bir evlat gerekiyordu ama olmadı. Kısmet değilmiş. 3 sene önce nasıl evlendiğimi ben de anlamadım, kısmetmiş. Hiç kimse evleneceğime inanmıyordu. Uzun birlikteliklerden sıkılıyorum. Evliliğim güzel gidiyor. Benim için ilişkide yaş farkı önemli değil" dedi.

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"ÇOCUĞUMUN OLMASINI İSTERDİM"

Çocuk sahibi olmadığı için yaşadığı pişmanlıktan bahseden Alço, "Evlat edinmeyi düşünmüştüm, olsun isterdim. Çocuğu genç yaşta yapmak çok güzel. Keşke o zaman aklımda olsaydı bu tür şeyler. Gençken yapılmalı ki çocukla beraber büyüyebilesin. Yaşıtlarıma bakıyorum da çocuklarıyla arkadaş gibiler. Hiç olmazsa hayatta her konuda güvendiği birileri var" şeklinde konuştu.

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