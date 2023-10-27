Gazze ağır bombardıman altında

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirilen en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor.

İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni gece gündüz bombalıyor. Gazze’nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, bu akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı.

İsrail ordusu, havadan ve denizden Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarla ayrım gözetmeksizin birçok yeri vuruyor.

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.

İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri havanın kararmasıyla Gazze Şeridi’nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

"BOMBALAMA BİR AN BİLE DURMUYOR"

İsrail'in Gazze'ye şiddetli hava saldırısı devam ediyor. Gazze'de bulunan Al Jazeera muhabiri Wael al-Dahduh yaşananları bu cümlelerle anlattı:

"İyi değiliz, vücut parçaları her yerde, füzeler herkesi hedef alıyor ve bombalama bir an bile durmuyor."

HAMAS'TAN İDDİA

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki iletişim ağlarını ve interneti kestiği belirtildi.

Hamas, İsrail’in bu şekilde Gazze’deki direnişi zayıflatmaya ve dünyadan izole etmeye çalıştığını iddia etti.

ŞİFA HASTANESİ AÇIKLAMASI

İsrail'in Hamas'ın Şifa Hastanesi'ni ana üs olarak kullandığına yönelik iddialara Hamas kanadından yanıt geldi.

Hamas iddiaları reddederek BM ile Arap ve İslam ülkelerine acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail'in iddialarının ardından BM Genel Sekreteri, duruma müdahale edilmesi ve ateşkes sağlanması için çağrıda bulunurken BM'den gelen bir diğer açıklama da ise hastanelerin hedef gösterilmesi uluslararası hukuka aykırı olarak tanımlandı.