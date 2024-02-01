Gazze için Gebze’de Müslüman Türkleri esir alan saldırgandan ilk açıklama

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi sürüyor.

7 fabrika işçisi İbrahim Y. isimli şahıs tarafından rehin tutulurken, işçilerin yakınları da saatlerdir fabrika çevresinde yakınlarının kurtarılmasını bekliyor.

Saldırgan ara ara sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Saldırgan, yaklaşık 3 saat önce yaptığı paylaşımda, "Bu saatten sonra sevdiklerimin yapacağı tek şey, benim için Filistin'e dua etmek gibi dua etmektir" dedi.

Saldırgan ikinci bir paylaşımında ise, "Kimsenin söylediğinin umurumda olmadığının farkındasındır umarım. İster deli, ister terörist, isterse hain olsun o kapının açılacağına inanmışım ben" ifadelerini kullandı.

Saldırgan fabrika duvarına ise "Kapılar açılacak Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdığı biliniyor.