Gazze için gözler Beyaz Saray’a çevrildi!

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 21 maddelik Gazze Planı'nı ele alacağı görüşme başladı. Trump, Beyaz Saray'ın girişinde bekleyen gazetecilere, "Gazze'de yakın zamanda barış sağlanacağından çok eminim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu görüşmesi Beyaz Saray'da başladı. Trump'ın ikinci kez göreve gelmesinden bu yana, Netanyahu dördüncü kez Beyaz Saray'a gitti.

"GAZZE'DE YAKIN ZAMANDA BARIŞ SAĞLANACAĞINDAN ÇOK EMİNİM"

Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. Beyaz Saray'ın girişinde bir gazetecinin sorusu üzerine Trump, "Gazze'de yakın zamanda barış sağlanacağından çok eminim" yanıtını verdi.

21 maddelik Gazze Planı'nın ele alınacağı Oval Ofiste başlayan görüşmenin iki saat sürmesi ve ardından liderlerin beraber öğlen yemeği yemesi planlandı. Liderlerin yemek sonrası basın açıklaması yapması bekleniyor.

bu arada liderlerin görüşmesine saatler kala Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News'in “Fox and Friends” programında, İsrail ve Hamas'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamak için bir çerçeve anlaşmasına varmaya “çok yakın” olduklarını belirtti. Leavitt, Hamas ve İsrail'i kast ederek, ''Her iki taraf için de makul bir anlaşmaya varmak için, her iki taraf da biraz taviz vermek zorunda ve masadan biraz mutsuz ayrılabilir, ancak sonuçta bu çatışmayı bu şekilde sona erdireceğiz” dedi. Ayrıca Leavitt, Trump'ın bugün İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar liderleriyle görüşeceğini de duyurdu.