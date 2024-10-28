Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan acil çağrı: Sadece 1 çocuk doktoru kaldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan acil çağrı: Sadece 1 çocuk doktoru kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'nde sadece 1 çocuk doktorunun kaldığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 24 gündür sıkı kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde bulunan tüm sağlık personelini gözaltına alarak yerinden etmesinin ardından hastanede yalnızca bir çocuk doktoru kaldı." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası kurumlara "acilen" Kemal Advan Hastanesi'ne doktor ve sağlık personeli gönderme çağrısında bulunuldu.

Bölge halkına da seslenilen açıklamada, hastanede kurtarılması mümkün hasta ve yaralıların kurtarılması için "tıbbi becerisi" olan kimselerden hastaneye gelmeleri istendi.

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