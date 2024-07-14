Gazze saldırıları protesto edildi

Irak'ın başkenti Bağdat, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto yürüyüşüne ev sahipliği yaptı.
Irak Ulusal Fıkıh Topluluğu (Sünni), başkentin merkezinde bulunan İmam Azam Hanife en-Numan Camisi önünde bir araya geldi.
Yüzlerce Sünni alim, din adamı ve vatandaşın katıldığı yürüyüşte, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları şiddetle kınandı. Protestocular, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını reddettiklerini dile getirerek İsrail karşıtı sloganlar attı.
Yürüyüşe katılan din adamları, Irak hükümetine çağrı yaparak Filistin halkına destek verilmesini talep etti. Bağdat'ta gerçekleşen protesto yürüyüşü sırasında güvenlik önlemleri yoğun bir şekilde alındı.