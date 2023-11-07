Gazze Şeridi'nde her gün 134 çocuk öldürülüyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda her gün ortalama 134 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

KAYNAK: İHA
Gazze Şeridi'nde her gün 134 çocuk öldürülüyor

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda her gün ortalama 134 çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada, öldürülen BM personeli sayısının da 88’e yükseldiği aktarılarak, en az 25 BM personelinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişinin yerinden edildiği belirtilen açıklamada, yerinden edilmiş yaklaşık 717 bin Filistinlinin Gazze Şeridi’nde bulunan 149 UNRWA tesisine sığındığı aktarıldı. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 48 UNRWA tesisinin de hasar gördüğü belirtildi.

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EN AZ 600 KİŞİ BİR TUVALETİ PAYLAŞIYOR

Açıklamada, aşırı kalabalık olan UNRWA barınaklarında binlerce akut solunum yolu, cilt enfeksiyonu, ishal ve su çiçeği vakası bildirildiği ifade edildi. UNRWA’nın Han Yunus’taki tesisinde kişi başına düşen alanın 2 metrekareden az olduğu ve en az 600 kişinin bir tuvaleti paylaştığı ifade edilen açıklamada, “Kötüleşen sıhhi koşullar, mahremiyet ve alan eksikliğinin yanı sıra, barınan insanların sağlığı ve güvenliği açısından büyük riskler oluşturuyor” denildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında bugüne kadar 4 bin 104’ü çocuk olmak üzere 10 bin 22 Filistinli hayatını kaybetti.

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