Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 56 bin 259'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 103 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 219 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 259'a, yaralı sayısının da 132 bin 458'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye saldırılarında ise 5 bin 936 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 bin 417 kişinin yaralandığı belirtildi.

BATI ŞERİA’DA ÖLDÜRÜLEN 3 FİLİSTİNLİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ayrıca İşgal altındaki Batı Şeria'da dün İsrailli bir grubun saldırısında öldürülen 3 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Filistinli kalabalık, sık sık İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aleyhinde sloganlar attı.

Cenazeler, defin öncesinde son bir kez veda için ailelerinin evlerine getirildi.

İsraillilerden oluşan bir grup, dün, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti. Saldırıya karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açan İsrailli saldırganlar, 3 Filistinliyi öldürmüş, 7 Filistinliyi de yaralamıştı.

Ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grubun saldırısına ilişkin, "Bu saldırılardan işgalci İsrail sorumludur. İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, İsrail hükümetinin şiddeti körükleyen politikalarının doğrudan bir sonucudur” ifadeleri kullanıldı.