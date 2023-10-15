Gazze Şeridi’nde toplu mezarlar kazılıyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılmaya başlanırken, kimliği belirlenemeyen yaklaşık 100 kişi toplu mezara defnedildi.

KAYNAK: İHA
Gazze Şeridi’nde toplu mezarlar kazılıyor

İsrail’in düzenlediği bombardımanlarda can kaybı her geçen gün artmaya devam ederken, Gazze Şeridi’nde toplu mezarlar kazılmaya başlandı. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kimliği belirlenemeyen yaklaşık 100 kişi toplu mezara defnedildi.

100 KİŞİLİK TOPLU MEZAR HAZIRLANDI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Seleme Maruf, Gazze’de toplu mezarlar hazırlandığını belirterek, "Şifa Hastanesi morglarında çok sayıda cesedin bulunması ve yakınlarının defnetmeye gelmemesi nedeniyle cesetlerde bozulma işaretleri görülmeye başlandı. İşgalcilerin katliamları sonucunda onlarca cansız bedenin gelmeye devam etmesi ışığında, yaklaşık 100 kişinin defnedilmesi için toplu mezar hazırlandı" dedi.

MORGLARDA YER KALMADI

Görgü tanıkları, hastanelerin morglarında yer kalmaması ve saldırıların aralıksız sürmesi nedeniyle cenaze töreni yapılamadığını açıklarken, bazı naaşların ise soğutuculu kamyonlarda saklandığını belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 2 bin 670 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 600 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Son Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı Gündem
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Ümit Özdağ: Filistin davası Türk milletinin değil Arapların davasıdır Gündem
Ümit Özdağ: Filistin davası Türk milletinin değil Arapların davasıdır
Yenikapı Metro İstasyonunda yangın paniği Gündem
Yenikapı Metro İstasyonunda yangın paniği
Düğün kana bulandı. Oyun havası oynarken kalbinden vuruldu Gündem
Düğün kana bulandı. Oyun havası oynarken kalbinden vuruldu
Kanser tedavisi gören Daum'dan duygulandıran açıklama: Mezar taşıma şunu yazsınlar Spor
Kanser tedavisi gören Daum'dan duygulandıran açıklama: Mezar taşıma şunu yazsınlar
Bu kadar adaletsizliğe melekler bile isyan eder. Ankara'daki lüks düğün konvoyu gündem oldu Gündem
Bu kadar adaletsizliğe melekler bile isyan eder. Ankara'daki lüks düğün konvoyu gündem oldu
Konya'da, Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel olarak hazırlanan koreografi Video
Konya'da, Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel olarak hazırlanan koreografi