Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana ilk kez izin verildi

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana ilk kez yakıt girişine izin verildi.

KAYNAK: İHA
Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana ilk kez izin verildi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, saldırıların başlamasından bu yana Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’ne ilk kez yakıt girişine izin verildi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White yaptığı açıklamada, Mısır’dan Gazze Şeridi’ne 23 bin 27 litre yakıt girişi olduğunu belirtti.

White, söz konusu yakıtın kullanımının İsrailli yetkililer tarafından kısıtlandığını belirterek, yakıtın su dağıtım tesislerinde veya hastanelerde kullanılamayacağını sadece Refah Sınır Kapısı’ndan geçen yardımların bölgeye dağıtımı için kamyonlarda kullanılacağını açıkladı.

White, söz konusu yakıtın hayat kurtarma faaliyetlerini sürdürmek için günlük ihtiyacın yalnızca yüzde 9'una denk geldiğini ifade etti.

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“YAKITIN BİR SAVAŞ SİLAHI OLARAK KULLANILMAYA DEVAM EDİLMESİ DEHŞET VERİCİ”

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi’ndeki yakıt krizi nedeniyle tüm operasyonumuz artık çöküşün eşiğinde" diyerek, “Bugünün sonunda Gazze’deki nüfusun yaklaşık yüzde 70'i temiz suya erişemeyecek. Sadece kamyonlara yakıt sağlamak artık hayat kurtarmayacak. Daha uzun süre beklemek hayatlara mal olur” ifadelerini kullandı. Lazzarini, “Yakıtın bir savaş silahı olarak kullanılmaya devam edilmesi dehşet verici” dedi.

İsrail, 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulama kararı almış, 21 Ekim'de ise Refah Sınırı Kapısı üzerinden sadece gıda, su ve ilaç insani yardımların bölgeye girişine izin veriyordu.

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