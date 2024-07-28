Gazze’de 1 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi

Bu göçlerin büyük bir kısmı, kuzeyden güneye doğru gerçekleşti. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kara saldırılarının 27 Ekim'den itibaren başlamasının ardından, birçok Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı ve barınma merkezlerine yöneldi. Ancak bu merkezlerde, temel ihtiyaçların bile karşılanmadığı bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan bir raporda, Gazze'deki ailelerin en az bir kez yerinden edildiği, bazı ailelerin ise 9 kez yer değişikliği yaşadığı belirtiliyor. Bu durumun, Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu vurgulandı.