Gazze’de 15 çocuk açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Gazze’de 15 çocuk açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze’de saldırıları devam ederken acı gerçek ortaya çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı 15 çocuğun açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Keman Adwan Hastanesinde 15 çocuğun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail’in 149 gündür hastane, okul, ev, pazar yeri ayırmadan hedef aldığı saldırılarda can kaybı artarken Filistinliler, İsrail’in insani yardım girişini de engellemesi sonucu gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerine erişemiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının bugün açıkladığı veriler Gazze’de yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi. Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 410’a, yaralananların sayısının ise 71 bin 700’e yükselirken gıdaya ve suya erişemeyen çocuklar hayata tutunamıyor. Sağlık Bakanlığı Keman Adwan Hastanesinde 15 çocuğun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

6 ÇOCUK DA ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamasında, "Jeneratör ile oksijenin kesilmesi ve tıbbi imkanların giderek azalması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yetersiz beslenme ve ishal görülen 6 çocuğun hayatından endişe ediyoruz" dedi.

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