Gazze’de 205 BM çalışanı öldürüldü

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sivil kayıplara, zorla yerinden edilmelere ve altyapının tahribatına yol açtığını açıkladı. Açıklamada, Gazze'deki her 10 kişiden 9'unun yerinden edildiği ve bazı kişilerin birden fazla hatta 10 kez yer değiştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Gazze Şeridi'nde 90 hastane ve sağlık merkezinin hizmet veremez hale geldiği, bu nedenle sağlık sisteminin büyük zorluklarla işlediği ifade edildi. UNRWA'nın 10 sağlık ocağı ve 100 mobil tıbbi noktasının hizmet verdiği kaydedildi.

Saldırılar sonucunda, 7 Ekim 2023'ten bu yana UNRWA çalışanlarından 205'inin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere toplam 39 bin 699 Filistinli yaşamını yitirdi ve 91 bin 722 kişi yaralandı. Enkaz altında halen birçok kişinin olduğu ve hastane ile eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği bildiriliyor.