İkiz bebeklerinin doğum belgesini alıp eve dönen baba bebekleri ve ailesinin İsrail tarafından öldürüldüğünü öğrendi

Düzenleme: Kaynak: AA
İkiz bebeklerinin doğum belgesini alıp eve dönen baba bebekleri ve ailesinin İsrail tarafından öldürüldüğünü öğrendi

Gazze’de 3 gün önce doğan ikiz bebeklerinin doğum belgesini almaya giden bir baba evine döndüğüne annesinin eşinin ve ikiz bebeklerinin İsrail ordusu tarafından yapılan bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini öğrendi.

İsrail’in Gazze topraklarında 1 yıla yaklaşan katliamları hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar savaşta 40 binden fazla sivil hayatını kaybederken Gazze hayalet şehre döndü.

Gazze’de 3 gün önce doğan ikiz bebeklerinin doğum belgesini almak için evinden çıkan Filistinli bir baba, doğum belgesini alıp evine döndüğünde annesinin, eşinin ve ikiz bebeklerinin İsrail tarafından yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini öğrendi.

İSRAİL ORDUSU SIĞINDIKLARI EVİ BOMBALADI

Deyr-El Belah kentine sığınan Muhammed El Kumsan ve eşi Cumane Arife’nin 3 gün önce biri kız diğeri erkek ikiz çocukları dünyaya gelmişti. Filistinli baba yeni doğan bebeklerinin doğum belgesini almak üzere dışarı çıkmasının ardından İsrail Ordusu, yeni doğan bebekleri ile bir eve sığınan Filistinlilerin evini bombaladı.

Güç bela ayakta duran baba daha sonra yaptığı açıklamalarda şu ifadelerde bulundu:

“10 Ağustos'ta doğan Aysel ve Aser'in resmi işlemlerini tamamlamak ve doğum belgelerini almak için dışarıdaydım. Dün Filistin İçişleri Bakanlığında resmi işlemleri tamamladım ve doğum belgelerini alma tarihim bugündü."

“Aysel ve Aser ilk ve son sevincimdir, mutluluğum eksik kaldı. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir.”

“Yalnızca 3 gün önce doğmuşlardı, onların suçu neydi? İsrail ordusu onları neden bombaladı?"

"Belgeleri almaya gitmiştim, telefon geldi ve evin bombalandığını öğrendim"

ACILI BABA İLE DALGA GEÇTİLER

Tarifi mümkün olmayan bu acı karşısında kan donduran paylaşımlar yapıldı. İsrailli bazı şahıslar Telegram üzerinden acılı baba ve hayatlarını kaybeden ikiz bebeklerin fotoğraflarını paylaşarak dalga geçti. 132 bin kişilik Telegram grubunda yüzlerce İsrailli bu mesaja mutlu olduklarını belirten ifade bıraktı.

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