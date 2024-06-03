Gazze’de 4 İsrailli esir daha öldü

Kaynak: İHA
Gazze’de 4 İsrailli esir daha öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 4 İsrailli esirin daha yaşamını kaybettiğini duyurdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 241 gündür sürerken, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde 4 İsrailli esirin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ordu, söz konusu esirlerin daha önce Hamas tarafından yayınlanan videolarda canlı olarak tespit edildiğini ve isimlerinin Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper ve Nadav Popplewell olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz ay Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında yaralanan İsrail-İngiltere vatandaşı 51 yaşındaki Nadav Popplewell’in hayatını kaybettiğini belirtmişti.

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