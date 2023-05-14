Gazze'de ateşkes. Hayat normale dönüyor

İsrail ile Filistin arasında devam eden şiddetli saldırılar sonrası ateşkes ilan edildi. Hayat normale dönmeye başladı.

Gazze'de ateşkes. Hayat normale dönüyor

İsrail ile Filistin arasında 5 gündür süren şiddetli çatışmalar sonrası 50'den fazla evin yıkıldığı, 950'den fazla kişinin de yerinden edildiği bildirildi. Yaşanan bu saldırılarda 33 kişi hayatını kaybetti.

Bu yaşananlardan sonra taraflar ateşkes ilan ettiler. Böylece abluka altındaki Gazze'de kademeli olarak hayatın normale döndüğü belirtildi.

Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasında varılan ateşkesin gece yürürlüğe girmesinin ardından bu sabah Gazze Şeridi'nde sükunetin hakim olduğu görüldü.

Sokakların boş, araç trafiğinin durduğu ve alışveriş merkezleri ile dükkanların 5 gündür kapalı olduğu Gazze Şeridi'nde kepenkler açılmaya ve caddeler canlanmaya başladı. Eğitim kurumları ise yarın kaldıkları yerden eğitime devam edeceklerini duyurdu.

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