Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler gösteri düzenledi. Binlerce kişi sokağa çıktı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sonlandırmasını ve ateşkes ilan edilmesini isteyen İsrailli Yahudiler, Tel Aviv’de gösteri düzenledi.

KAYNAK: AA
Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler gösteri düzenledi. Binlerce kişi sokağa çıktı

Tel Aviv’de önceki haftalarda olduğu gibi Savunma Bakanlığı binası yakınında toplanan bir grup İsrailli, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv'de her hafta yakınlarının bir an önce eve dönmesi için gösteri yaparken, bir grup İsrailli de ateşkes çağrısı yapıp Gazze'deki savaşa karşı çıkan gösteriler düzenliyor.

Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler gösteri düzenledi - 1

İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası da yapılmasını isteyen savaş karşıtı göstericiler, İngilizce ve İbranice, "Bir an önce ateşkes", "Hemen şimdi esir takası" ve "Savaşın kazananı olmaz", "Hastaneleri bombalamak, suyu kesmek, aç bırakmak, çocukları katletmek: bunlar kendini savunma hakkı değildir" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve esir takası yapılması yönündeki taleplerini dile getiren sloganlar da attı.

Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler gösteri düzenledi - 4

Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler gösteri düzenledi - 5

Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler gösteri düzenledi - 6

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