Gazze’de bir kez daha telekomünikasyon hizmeti çöktü

Kaynak: İHA
Gazze’de bir kez daha telekomünikasyon hizmeti çöktü
Filistin Telekomünikasyon şirketi PALTEL tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sonucu telekomünikasyon hizmetlerinin 4’ncü kez çöktü.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 81’nci gün geride kalırken, İsrail bir kez daha telekomünikasyon hizmetlerini hedef aldı.

Saldırı sonucu Filistin telekomünikasyon hizmeti 4’ncü kez çöktü.

Konuyla alakalı PALTEL şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden saldırılar nedeniyle sevgili Gazze Şeridi'nde telekomünikasyon ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Teknik ekiplerimiz tehlikeli saha şartlarına rağmen çalışmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca İsrail saldırılarında bugüne kadar en az 5 PALTEL çalışanı hayatını kaybettiği duyuruldu.

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