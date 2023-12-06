Gazze’de can kaybı 16 bini aştı

Gazze'den yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 248’e yükseldiği ve hayatını kaybedenlerin de 7 bin 112'sinin çocuk olduğu aktarıldı.

KAYNAK: İHA
Gazze’de can kaybı 16 bini aştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 60’ıncı gününde devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor.

Gazze Şeridi’ndeki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 248’e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 7 bin 112'sinin çocuk, yaklaşık 4 bin 885'inin kadın olduğu belirtildi.

En az 81 gazeteci ve medya çalışanının saldırılarda öldüğü aktarılan açıklamada, aralarında doktorlar ve ilk yardım ekiplerinin de bulunduğu en az 286 sağlık personelinin hayatını kaybettiği belirtildi. En az 1,5 milyon Filistinlinin zorla yerinden edildiği ifade edilen açıklamada, yetersiz yardım akışının başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivilleri derinden etkilediğine dikkat çekilerek, yardım dağıtımlarının durdurulması veya yavaşlatılmasının Gazze'deki 2,4 milyon kişinin “ölüm cezasına” çarptırılması anlamına geldiği belirtildi.

İSRAİL GAZZE ŞERİDİ’Nİ VURMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Deyr El Balah kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda bina yıkılırken, çok sayıda sivil ise hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, İsrail’in vurduğu evin Abu Mussabeh ailesine ait olduğunu ve saldırının herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleştirildiğini belirterek, yaralıların El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti.

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