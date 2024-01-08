Gazze’de can kaybı 23 bin 84’e çıktı

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 23 bin 84’e çıktı
İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 23 bin 84’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı 94’üncü gününde de devam ettiriyor. İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden çevrelediği bölgeden dumanlar yükselmeye devam ederken, can kaybı da her geçen saat artmaya devam ediyor.

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Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son 24 saatte 249 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 510 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Kudra ayrıca, İsrail’in saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 23 bin 84’e, yaralı sayısının ise 58 bin 926’ya çıktığını aktardı.

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