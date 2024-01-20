Gazze'de can kaybı 24 bin 927’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik sivil ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırılar 106. günde devam ederken, can kaybı artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 165 kişinin yaşamını yitirdiği, 280 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda mahsur olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı ifade edildi.

Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 24 bin 927’ye, yaralı sayısının ise 62 bin 388’e yükseldiği aktarıldı.