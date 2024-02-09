Gazze’de can kaybı 27 bin 947’ye yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 27 bin 947’ye yükseldi
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 126 gündür sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 947’ye yaralıların sayısı ise 67 bin 459’a yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 126 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail’in kısıtlamaları ve saldırıları nedeniyle insani krizin tehlikeli seviyelere ulaştığı bölgede, bombardıman nedeniyle can kaybı günden güne artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 107 kişinin hayatını kaybettiği, 142 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 947’ye, yaralı sayısının ise 67 bin 459’a yükseldiği aktarıldı.

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