Gazze’de can kaybı 29 bin 195’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 137 gündür devam ediyor. İsrail’in saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybederken, yerinden edilen milyonlarca kişi barınacak yeri olmadan ve açlık sınırında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail tarafından son 24 saatte gerçekleştirilen 9 saldırıda 103 kişinin hayatını kaybettiği ve 142 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 195’e, yaralı sayısının ise 69 bin 170’e yükseldiği aktarıldı.



HANİYE, MISIR’A GİDİYOR

Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Lübnan basını bugün yayınladığı haberinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Mısır’ın başkenti Kahire’ye gideceğini yazdı. Haniye’nin Hamas heyeti ile birlikte Kahire’de olması beklendiğini duyurdu.

İSRAİLLİ YETKİLİLERİN SİNWAR’IN KAÇIŞINA YALANLAMA

İsrailli yetkililer, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar'ın tünellerle Mısır’a kaçtığına ilişkin iddiaları yalanladı. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Sinwar’ın tünellerle Mısır’a kaçtığına dair bir iz olmadığı kaydedildi.