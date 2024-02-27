Gazze'de can kaybı 29 bin 878'e çıktı

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 29 bin 878'e çıktı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda, son 24 saatte 96 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 172 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 144 günden bu yana devam eden saldırılarda ölenlerin sayısının toplamda 29 bin 878'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölü bedenlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu bölgelere ulaşamadığına dikkat çekildi.

Gazze Şeridi'ndeki insani kriz, İsrail'in uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle derinleşmekte, uluslararası toplumdan ise bu duruma son verilmesi ve barışçıl çözümler bulunması yönünde çağrılar yapılmaktadır.

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