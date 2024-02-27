Gazze'de can kaybı 29 bin 878'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 144 günden bu yana devam eden saldırılarda ölenlerin sayısının toplamda 29 bin 878'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölü bedenlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu bölgelere ulaşamadığına dikkat çekildi.

Gazze Şeridi'ndeki insani kriz, İsrail'in uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle derinleşmekte, uluslararası toplumdan ise bu duruma son verilmesi ve barışçıl çözümler bulunması yönünde çağrılar yapılmaktadır.