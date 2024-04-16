Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi
İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den beri gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 33 bin 843’e yükseldi.

İsrail, 193 gündür Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Gazze’ye son 24 saatte yapılan 5 saldırıda 46 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 110 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail tarafından 7 Ekim gününden itibaren düzenlenen saldırılarda toplamda 33 bin 843 kişinin hayatını kaybettiği ve 76 bin 575 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL CAMİYİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu, Gazze’de yerleşim alanı, hastane, okul ve ibadethane ayırmadan saldırılarını devam ettiriyor. Bu kes, Gazze’nin kuzeyinde bulunan bir camiyi hedef alan İsrail’in düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, 11 Filistinli de yaralandı.

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