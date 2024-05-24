Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı

Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı
Kaynak: AA

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 57 kişi artarak toplamda 35 bin 857'ye ulaştı.

1/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 1

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze'den yapılan açıklamada, İsrail'in 231 gündür devam eden saldırıları hakkında bilgi verildi.

2/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 2

Son 24 saat içinde Gazze'nin farklı bölgelerine yapılan saldırılarda 57 Filistinlinin öldüğü, 93 kişinin de yaralandığı bildirildi.

3/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 3

İsrail ordusunun son 10 gün içinde düzenlediği saldırılarda 684 Filistinlinin öldüğü, 1232 kişinin yaralandığı ifade edildi.

4/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 4

7 Ekim'den bu yana yapılan saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 857'ye, yaralıların sayısının ise 80 bin 293'e çıktığı kaydedildi.

5/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 5

Açıklamada, enkaz altında ve yol kenarlarında hala cesetlerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bu cesetlere ulaşamadığı belirtildi.

6/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 6

İsrail ordusunun Refah kentine yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı.

7/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 7

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail hakkındaki yeni tedbir kararlarını açıklamasından kısa bir süre sonra, İsrail'e ait savaş uçakları Refah kentinin merkezindeki birçok bölgeyi yoğun bir şekilde bombaladı.

8/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 8

Tarım arazilerini ve boşaltılmış binaları hedef alan bombardıman sonucunda çok sayıda Filistinli yaralandı ve yaralılar Refah'taki Kuveyt Hastanesi'ne getirildi.

9/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 9

İsrail ordusunun şiddetli bombardımanının ardından Refah kentinin üzerinde siyah bulutlar oluştu. Bölge sakinleri, İsrail ordusunun başlattığı yoğun saldırılardan dolayı endişe ve korku içinde olduklarını ifade etti.

10/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 10

Sağlık ve sivil savunma ekipleri, bombardıman sonrasında yaralılara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

11/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 11

İsrail, Refah'ta "sivil nüfusun yok olmasına yol açan saldırılar yapmadığını" savundu. İsrail Başbakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sözcülerinin ortak açıklamasına yer verildi.

12/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 12

Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik soykırım suçlamasının "yanlış" olduğu iddia edilen açıklamada, "İsrail'in Refah'ta Filistinli sivil nüfusun kısmen veya tamamen yok olmasına yol açabilecek yaşam koşulları oluşturan askeri saldırılar yapmadığı ve yapmayacağı" öne sürüldü.

13/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 13

Açıklamada ayrıca, 7 Ekim'den bu yana halkı aç ve susuz bırakarak yardımları engelleyen İsrail'in Gazze'de "insani yardımın girmesine izin vermek için çabalarını sürdüreceği" belirtildi.

14/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 14

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasını, insani yardımları engellememesini ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesini hükmetti.

15/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 15

Divan'ın açıklamasında, "İsrail, Filistinlilerin kısmen dahi yok olmasına yol açabilecek yaşam koşullarına sebep olan askeri saldırılarını ve tüm eylemleri derhal durdurmalıdır" ifadelerine yer verildi.

16/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 16
17/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 17
18/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 18
19/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 19
20/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 20
21/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 21
22/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 22
23/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 23
24/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 24
25/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 25
26/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 26
27/27
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı 27
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bu adada sadece erkekler yaşıyor. Bin yıldır bir tek kadın girmedi
Bu adada sadece erkekler yaşıyor. Bin yıldır bir tek kadın girmedi
Yürüyüş yolundaki kuşlar böyle görüntülendi
Yürüyüş yolundaki kuşlar böyle görüntülendi
Atina kızardı
Atina kızardı
Reisi’nin cenaze töreninden çarpıcı fotoğraflar
Reisi’nin cenaze töreninden çarpıcı fotoğraflar
Ölüm türbülansı. Havadaki ölüm kalım anlarının şok edici görüntüleri
Ölüm türbülansı. Havadaki ölüm kalım anlarının şok edici görüntüleri
Azerbaycan bayraklarının Yeni Kaledonya'da ne işi var?
Azerbaycan bayraklarının Yeni Kaledonya'da ne işi var?