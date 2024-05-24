Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze'den yapılan açıklamada, İsrail'in 231 gündür devam eden saldırıları hakkında bilgi verildi.
Son 24 saat içinde Gazze'nin farklı bölgelerine yapılan saldırılarda 57 Filistinlinin öldüğü, 93 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusunun son 10 gün içinde düzenlediği saldırılarda 684 Filistinlinin öldüğü, 1232 kişinin yaralandığı ifade edildi.
7 Ekim'den bu yana yapılan saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 857'ye, yaralıların sayısının ise 80 bin 293'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, enkaz altında ve yol kenarlarında hala cesetlerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bu cesetlere ulaşamadığı belirtildi.
İsrail ordusunun Refah kentine yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı.
Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail hakkındaki yeni tedbir kararlarını açıklamasından kısa bir süre sonra, İsrail'e ait savaş uçakları Refah kentinin merkezindeki birçok bölgeyi yoğun bir şekilde bombaladı.
Tarım arazilerini ve boşaltılmış binaları hedef alan bombardıman sonucunda çok sayıda Filistinli yaralandı ve yaralılar Refah'taki Kuveyt Hastanesi'ne getirildi.
İsrail ordusunun şiddetli bombardımanının ardından Refah kentinin üzerinde siyah bulutlar oluştu. Bölge sakinleri, İsrail ordusunun başlattığı yoğun saldırılardan dolayı endişe ve korku içinde olduklarını ifade etti.
Sağlık ve sivil savunma ekipleri, bombardıman sonrasında yaralılara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İsrail, Refah'ta "sivil nüfusun yok olmasına yol açan saldırılar yapmadığını" savundu. İsrail Başbakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sözcülerinin ortak açıklamasına yer verildi.
Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik soykırım suçlamasının "yanlış" olduğu iddia edilen açıklamada, "İsrail'in Refah'ta Filistinli sivil nüfusun kısmen veya tamamen yok olmasına yol açabilecek yaşam koşulları oluşturan askeri saldırılar yapmadığı ve yapmayacağı" öne sürüldü.
Açıklamada ayrıca, 7 Ekim'den bu yana halkı aç ve susuz bırakarak yardımları engelleyen İsrail'in Gazze'de "insani yardımın girmesine izin vermek için çabalarını sürdüreceği" belirtildi.
Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasını, insani yardımları engellememesini ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesini hükmetti.
Divan'ın açıklamasında, "İsrail, Filistinlilerin kısmen dahi yok olmasına yol açabilecek yaşam koşullarına sebep olan askeri saldırılarını ve tüm eylemleri derhal durdurmalıdır" ifadelerine yer verildi.