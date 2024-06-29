Gazze'de can kaybı 37 bin 834'e yükseldi

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Gazze'de can kaybı 37 bin 834'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 834'e yükselirken, yaralananların sayısı ise 86 bin 858 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 267 gündür devam ederken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. Saldırılarda, 40 kişinin yaşamını yitirdiği, 224 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 37 BİN 834

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 37 bin 834'e, yaralananların sayısının ise 86 bin 858'e yükseldiği aktarıldı.

BM SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze Şehri'ndeki Şucaiyye Mahallesine düzenlediği yeni kara saldırısının en az 60 bin kişinin yerinden edilmesine yol açtığını ifade etti.

Öte yandan, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesindeki askeri operasyonlarının ise 5 bin kişinin yerinden edilmesine ve çok sayıda can kaybına neden olduğunu belirtti.

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