Gazze'de can kaybı 38 bin 664

İsrail, Gazze'deki operasyonlarını 283 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte gerçekleşen 3 saldırıda 80 Filistinli hayatını kaybederken, 216 kişi de yaralandı.

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda toplam ölü sayısı 38.664, yaralı sayısı ise 89.097 olarak kaydedildi. Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca, dün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler'e ait bir okula düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, 102 kişinin de yaralandığını belirt