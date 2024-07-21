Gazze'de can kaybı 38 bin 983'e yükseldi

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 38 bin 983'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saat içinde 64 artarak 38,983'e ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 289 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saat içinde İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği dört katliamda 64 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 105 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38,983'e, yaralananların sayısının da 89,727'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, halen enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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